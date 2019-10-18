Şarkışla memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak

18.10.2019 10:52

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçedeki içme suyu arıtma tesisinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, ilçenin daha kaliteli içme suyuna kavuşacağını müjdeledi.

Oğuz, belediye meclis üyeleri ve bazı siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla içme suyu arıtma tesisi, içme suyu deposu, isale hattı ve yağmur suyu hattı inşaatlarında incelemede bulundu.

Şarkışla'nın son 2 yılda adeta inşaat sahasına döndüğünü belirten Oğuz, 162 kilometrelik kanalizasyon hattının, 12 kilometrelik yağmur suyu hattının, 12 kilometrelik içme suyu isale hattının ve 143 kilometrelik içme suyu hattının büyük oranda tamamlandığını ifade etti.

Şarkışla halkının içme suyu ihtiyacının Kanak Boğazı Barajı'ndan karşılanacağını dile getiren Oğuz, arıtılan suyun Döllük köyünde yapımı devam eden su deposuna aktarılacağını söyledi.

Arsenikli su kuyuları kapatılacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla Şarkışla'nın 50 yıllık altyapıya kavuşacağını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse yapılan hizmet, bu memleketin en az 50 yılına hitap edecek. Şarkışlamız yıllarca asbestli borulardan gelen arsenikli suları içmekte. Söz konusu halkımızın ve çocuklarımızın sağlığı olunca biz bu meseleyi bütün meselelerin üstünde tuttuk. Kimi zaman toz oldu, kimi zaman çukur oldu, kimi zaman çamur oldu ama Şarkışla halkı tüm bunları göğüsledi. Sabırla sonu selamet olacak işi bekledi. İnşallah 2020 yılının sonuna kadar bu iş tamamlanacak ve sabırlı bekleyiş son bularak Şarkışlamız temiz, memba suyu kalitesinde suya kavuşacak.11 kuyumuz var ama o kuyularımızda da arsenik var. Sistemde de asbest hadisesi var, inşallah her ikisi de bitmiş olacak."

Kaynak: AA