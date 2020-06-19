Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Şarkışla Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi dolayısıyla nisan ayından beri yapılamayan toplantı, Kaymakam Mehmet Erdem başkanlığında Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya gelenler ateş ölçerlerle kontrol edildikten sonra salona alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Erdem, pandemi süresince kendilerine yardımcı olan köy muhtarlarına öz verili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

2019 mali yılı gelir-gider kesin hesabının görüşülmesi, birliğe üye köylerin 2020 yılı köy katılım payının tespiti, dilek ve temennilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. Birlik encümen üyeliği ise bir sonraki toplantıya ertelendi.

Toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Hasan Yılmaz, Orhan Tamer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA