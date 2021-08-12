Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti
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Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin sportif ve kültürel gelişimini sağlamak amacıyla kurulan yaz spor okullarını ziyaret eden kaymakam Aktan, antrenmanları izledikten sonra öğrencilerle sohbet edip, baklava ikram etti.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile şube müdürleri de katıldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti
Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti
Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti
Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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