Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarındaki öğrencileri ziyaret etti

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaz spor okullarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin sportif ve kültürel gelişimini sağlamak amacıyla kurulan yaz spor okullarını ziyaret eden kaymakam Aktan, antrenmanları izledikten sonra öğrencilerle sohbet edip, baklava ikram etti.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş