Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'tan gazetecilere ziyaret - Haberler
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Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'tan gazetecilere ziyaret

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'tan gazetecilere ziyaret
AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Kaymakam Dolaş, ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Basının herkesin gözü, kulağı olduğunu, yapılan haberler le halkın bilgilendirildiğini dile getiren Dolaş, yerel bir gazetenin baskı tesisini de gezdi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gazeteciler, Dolaş'a teşekkür etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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