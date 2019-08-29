Şarkışla Kaymakamı Erdem görevine başladı

29.08.2019 15:20

Şarkışla Kaymakamlığına atanan Mehmet Erdem görevine başladı.

Malatya Arapgir Kaymakamlığından Şarkışla Kaymakamlığına atanan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada Şarkışla'da görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sivas'ın güzel ilçesine hizmet edecek olmaktan onur duyduğunu dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımızla el birliği halinde Şarkışla'yı daha güzel bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Şarkışla'ya hizmet eden bizden önceki kaymakamımız Sayın Akif Pektaş başta olmak üzere meslek büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Her daim desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA