Şarkışla Kaymakamı Erdem eczacıları makamında kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkışla Kaymakamı Erdem eczacıları makamında kabul etti

07.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:13
Şarkışla Kaymakamı Erdem eczacıları makamında kabul etti

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçede faaliyet gösteren eczacılarla makamında bir araya geldi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, ilçede faaliyet gösteren eczacılarla makamında bir araya geldi.

Eczacılarla bir süre sohbet eden Erdem, eczacılara Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla hazırlanan teşekkür belgelerini verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede eczacıların da fedakarca görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Erdem, eczacılara göstermiş oldukları gayret ve hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Sükan Esra Erol Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Gökhan Töre Caner Erkin Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Çocuk Rusya Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkışla Kaymakamı Erdem eczacıları makamında kabul etti - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 13:19:13. #1.14#
title