Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu
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Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu

14.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:36

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yarın yüz yüze başlayacak bazı okulları inceledi.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yarın yüz yüze başlayacak bazı okulları inceledi.

Atatürk İlkokulu, Şehit Tuncer Çeliker Ortaokulu, Kahraman Köseoğlu İlkokulu ile Sefil Selimi Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Aktan, çalışmalar hakkında Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürlerinden bilgi aldı.

Öğrencileri okullarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığını korumak amacıyla okullarımızda pandemi kuralları çerçevesinde her türlü tedbiri aldık. Bu süreci en sağlıklı haliyle geride bırakmak için gayret ediyoruz. Biliyorsunuz eğitim hususu toplumumuzun geleceğine tesiri olan çok önemli bir konu. Çocuklarımızın eğitimden mahrum kalmaması için var gücümüzle çalışmak zorundayız. Okulunu özleyen sevgili öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretleriyle hiçbir sorun yaşamadan bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Ülkemizin de içinde bulunduğu bu salgını aldığımız ve uyguladığımız tedbirler ile hep beraber yeneceğiz inşallah."

Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu
Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu
Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu
Şarkışla Kaymakamı Aktan, yüz yüze eğitim öncesi okullarda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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