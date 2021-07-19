Şarkışla Kaymakamı Aktan, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla buluştu
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Şarkışla Kaymakamı Aktan, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla buluştu

Şarkışla Kaymakamı Aktan, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Necati Aktan, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Necati Aktan, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen programında konuşan Aktan, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerinin her daim yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Hepsine şükran borçluyuz, şehitlerimizin mekanları cennet olsun." dedi.

Aktan, programın sonunda şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının bayramını kutladı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, protokol üyeleri ile şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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