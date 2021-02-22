Şarkışla Kaymakamı Aktan, muhtarlarla bir araya geldi

Sivas'ın Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, muhtarlarla bir araya geldi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Aktan, muhtarlık müessesesinin, insan ve hizmet odaklı anlayışın icrasında vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Muhtarların, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli olduğuna dikkati çeken Aktan, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızla gerçekleştirilen bu toplantıları, kenti yöneten paydaşların bir araya geldiği fevkalade ciddi ve önemli bir platform olarak görüyorum. Üstelik bu toplantılar sayesinde birbirimizi daha iyi tanıyor, beklentilere daha hızlı ve etkin cevap verebiliyoruz. Ayrıca bu platformda sadece sorunlarımızı konuşmuyoruz. İlçemiz geneline örnek teşkil edecek güzellikleri ve projelerimizi de muhtarlarımızla paylaşıyoruz."

Aktan, söz konusu toplantılarda vatandaşların ve muhtarların sıkıntılarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.

Aktan'ın konuşmasının ardından muhtarlar, tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili taleplerini ve sorunlarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş