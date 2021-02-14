Şarkışla Kaymakamı Aktan, Kovid-19 aşısı oldu
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Şarkışla Kaymakamı Aktan, Kovid-19 aşısı oldu

14.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:48
Şarkışla Kaymakamı Aktan, Kovid-19 aşısı oldu

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Şarkışla Devlet Hastanesinde yapıldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu Şarkışla Devlet Hastanesinde yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay ve Başhekim Vekili Dr. Mehmet İlker Özel'in de hazır bulunduğu aşılamanın ardından açıklamalarda bulunan Aktan, "Sağlık Bakanlığımızın başarıyla devam eden aşı programı dahilinde Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdım. Öncelikle bizleri aşıyla buluşturan yetkililerimize ve aylardır süren pandemide insanüstü gayretlerle çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Tedbirleri elden bırakmayacaklarını dile getiren Aktan, şunları kaydetti:

"Salgın tehdidi tamamen bitene kadar maske mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Vatandaşlarımızdan da ayni hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Çünkü ancak bu mücadeleden el birliği ile galip çıkabiliriz. Bu düşüncelerle aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, herkese sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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