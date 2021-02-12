Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan kan bağışı kampanyasına destek
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Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan kan bağışı kampanyasına destek

12.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:11
Şarkışla Kaymakamı Aktan'dan kan bağışı kampanyasına destek

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Necati Aktan, Türk Kızılay'ın "İyi ki varsın kan dostum" sloganıyla düzenlediği kan bağışı etkinliğine katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Necati Aktan, Türk Kızılay'ın "İyi ki varsın kan dostum" sloganıyla düzenlediği kan bağışı etkinliğine katıldı.

İlçe meydanında kurulan kan bağışı aracını ziyaret eden Aktan, burada kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın insani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay'ın, ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanmasında önemli başarılara imza attığını belirten Aktan, "Ancak kış mevsiminde olmamız, bunun yanında pandemi sürecini yaşamamız nedeniyle kan bağışı oranlarında ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Hem bu oranları arttırmak hem de içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini istenilen noktaya taşımak için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Aktan, ilçede günlük ortalama 50 kök hücre, 100 ünite kan bağışı toplandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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