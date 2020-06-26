Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
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Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, YKS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandı.

Şarkışla hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:48

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan hayvan pazarı, YKS için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandı.

Sivas Valiliği, Türkiye'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan ve cumartesi günleri kurulan Şarkışla hayvan pazarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapandığını duyurdu. Hayvan pazarı, 3 Mart'ta Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılmış ve 13 Haziran'da normalleşme süreci kapsamında açılmıştı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ÖNEMLİ, Şarkışla Hayvan Pazarı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için uygulanacak sokağa çıkma yasağı sebebiyle geçici olarak kapatılmıştır "ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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