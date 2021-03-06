Şarkışla Devlet Hastanesinde şehit aileleri ve gaziler için özel hizmet birimi kuruldu
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Şarkışla Devlet Hastanesinde şehit aileleri ve gaziler için özel hizmet birimi kuruldu

06.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:02
Şarkışla Devlet Hastanesinde şehit aileleri ve gaziler için özel hizmet birimi kuruldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki devlet hastanesinde "Şehit Aileleri, Gazi ve Harp Malulleri İrtibat ve Destek Birimi" kuruldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki devlet hastanesinde "Şehit Aileleri, Gazi ve Harp Malulleri İrtibat ve Destek Birimi" kuruldu.

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet İlker Özel, şehit aileleri ve gaziler için hayata geçirilen birimin kesintisiz hizmet vereceğini söyledi.

Hastane olarak Şarkışla ve çevre ilçelere nitelikli sağlık hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Özel, "Sağlık hizmeti sunduğumuz tüm hastalarımız bizim için çok değerlidir. Ancak, şehit yakını ve gazilerimizin yeri bizlerde çok daha farklıdır. Onlara vefamız, borcumuz asla bitmez. Şarkışla Devlet Hastanesi olarak, kendi imkanları ile hastane içerisinde muayene, tetkik ve tedavi olamayacak şehit yakını ve gazilerimize ayrıcalıklar sunarak vefamızı göstermek istedik. Şehit aileleri ve gazilerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Hastane müdür yardımcısı İsmail Tulumcu ise kendi imkanları ile hastane içerisinde muayene, tetkik ve tedavi olamayacak şehit ailesi ve gazilerin hastaneye girişlerinden itibaren işlemlerinde kolaylık sağlandığını, poliklinik hizmeti, görüntüleme ya da laboratuvar işlemleri sırasında talep ettikleri takdirde kendilerine refakatçi de görevlendirildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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