Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı
Organ Bağış Haftası dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağış standı açıldı.
Organ Bağış Haftası dolayısıyla Şarkışla Devlet Hastanesinde organ bağış standı açıldı.
İdari ve Mali İşler Müdürü Özcan Uzundal, Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Emine Çetinalp ve Hastane Müdür Yardımcısı Esra Nergiz'in katkılarıyla açılan stantta organ nakli konusunda bilgiler veriliyor.
İdari ve Mali İşler Müdürü Uzundal, açılan stantta organ bağışı başvurularının aldığını belirtti.
Doktor ve organ nakli koordinatörlerinin vatandaşları bilgilendirdiğini aktaran Uzundal, organ nakli hakkında broşürlerle bilgilendirme yaptıklarını da söyledi.