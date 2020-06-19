Şarkışla'daki canlı hayvan pazarı 2 hafta kapalı olacak Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarının 2 hafta kapalı olacağı belirtildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarının 2 hafta kapalı olacağı belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, her hafta cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarının, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 haftalığına kapalı olacağı bildirildi.

Canlı hayvan pazarı, temmuz ayının ilk hafta sonundan itibaren yeniden açılacak.

Kaynak: AA