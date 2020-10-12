Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS
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Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS

12.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:32

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasına başlamasıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de öğrenciler bugün ilk derslerine girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasına başlamasıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde de öğrenciler bugün ilk derslerine girdi.

Bakanlığın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Bu çerçevede, Şarkışla ilçe genelinde 3 bin 563 öğrenci ders başı yaptı.

İkinci aşamanın ilk ders zili öncesi Gümüştepe Köyü Muhtar Yalın İlk ve Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mehmet Erdem AA muhabirine, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 sürecinde ilçe genelinde tüm okullarda gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Erdem, "8. ve 12. sınıfların da katılımıyla toplamda 3 bin 563 öğrencimiz Şarkışla'da bugün yüzde eğitime başladı. Ben, bu süreçte öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS
Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS
Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS
Şarkışla'da yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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