Şarkışla'da Yol ve Kaldırım İşgaline Ceza

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kaldırım ve yol işgali yapan esnafa ceza uygulanacağını söyledi.



Başkan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine belediye meclisinin de aldığı karar doğrultusunda, kaldırım ve yol işgallerinin önüne geçilmesi için denetimlerin sürdüğünü belirtti.



Kaldırım ve yol işgali kapsamında söz konusu esnafa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38. maddesi uyarınca cezai işlem uygulandığını aktaran Oğuz, şunları kaydetti:



"Öncelikle kaldırım ve yol işgali yapan iş yeri sahiplerini uyarmak suretiyle bu sorunu çözüme kavuşturmanın gayretini gösteriyoruz. Şarkışla'da artık kaldırım ve yol işgalinden dolayı vatandaşlarımızın kaldırımları kullanamaması diye bir durum söz konusu olmayacak. Denetimlerimiz bundan böyle de ısrarla sürecek. İlçe merkezinde ayrıca iş yeri önüne konulan duba ve duba üzerine bez reklam afişi konulması gibi uygulamalara da son veriyoruz. Yine, bugünden itibaren oto galeri ve traktör alım satım yapan yerlerin kaldırım ve yol üzerilerinde araç teşhir ve sergilemek suretiyle işgal yapmasının da önüne geçeceğiz."