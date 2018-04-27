Şarkışla'da "Yeni Nesil Satranç Şenliği"

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu tarafından "Yeni Nesil Satranç Şenliği" düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen şenlikte 269 öğrenci yarıştı.

Çocuklarına destek vermek için şenliğe katılan veliler de heyecanla çocuklarını izledi.

Okul Müdürü Talip Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında ilk kez satranç şenliği düzenlediklerini belirterek, bundan sonra da geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Barut, yarışmanın Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisi Başkanlığında, Yasin Sığırcı rehberliğinde düzenlendiğini ifade etti.

Sığırcı da öğrencilere 4 yıldır zeka oyunları dersi verildiğini belirterek, "Satranç çocuklarda odaklanma, bütünü görme, planlı yaşamayı öğrenme ve hayata uygulayabilme açısından önemli. Çocuklara da bunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.