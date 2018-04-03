Şarkışla'da Yeni Bölümlerin Tanıtımı Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan harita, tapu ve kadastro alanı bölümlerinin tanıtımı yapıldı.

Okulda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, gençlerin iyi bir eğitim alması için öğretmenler kadar idareciler olarak kendilerinin de ülküsü olduğunu söyledi.

Okula kazandırılan yeni bölümlerin hayırlı olmasını dileyen Pektaş, "Gençlerimizin iyi bir eğitim alması suretiyle bu ülkeyi daha güzel günlere, daha güzel yarınlara taşıyacağına olan inancımızı hep muhafaza ediyoruz. İstikbal gençliktedir."

Dünyada her alanda bir rekabet olduğunu ifade eden Pektaş, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da sizler yaşıtlarınızla rekabet içerisinde olacaksınız. İşte burada mesleki ve teknik eğitim almış bir öğrencinin okulunu bitirdikten sonra iyi bir meslek sahibi olma yolunda ilerlemesi, en azından 'benim bir mesleğim var ve ben şu meslek gurubunda çalışabilirim' diyebilmesi önemliydi. Biz de hedefte yürüme arzusu ile bu bölümlerin açılması gayretindeyiz."

Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ise harita, tapu ve kadastro alanından mezun olacak öğrencilerin hangi kurumlarda ve nerelerde kolayca iş bulabileceğini anlatarak kendilerine bölümün kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tanıtım toplantısına Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Kılıçkaya, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.