Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
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Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı

Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Şarkışla'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Şarkışla'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Açılış, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek'in katılımıyla ilçedeki spor salonunda gerçekleştirildi.

Ayçiçek, açılışta yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spora ara verdiklerini belirterek, "Salgın nedeniyle ara verdiğimiz spora, spor okullarımızla yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Özel sporcu ve bireylerimizi de her yıl olduğu gibi unutmuyoruz. Tüm engelli bireylerimizi de kurslarımıza bekliyoruz." dedi.

Kaymakam Aktan da öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından bir süre basket oynadı.

Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
Şarkışla'da Yaz Spor Okulları kapılarını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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