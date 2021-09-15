Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi - Haberler
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Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Şarkışla ilçesinde yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz ve Soluk, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile Kanak Boğazı Barajı yanında inşa edilen tesisi gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Şarkışla'da memba suyu kalitesinde içme suyu sağlayacak arıtma tesisinde incelemelerde bulunduklarını belirten milletvekili İsmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 yıldan fazla süredir inşaatı devam ediyordu, hemen hemen son aşamasına geldik. Muhtemelen bu yılın sonunda tamamlandığında, Şarkışla'ya sağlanan sudan çok daha iyi bir suyu, en son teknolojiye uygun şekilde arıtıldıktan sonra vereceğiz. Dolayısıyla Şarkışla'nın önümüzdeki 50 yıllık süre içerisinde içme suyu problemi olmayacaktır." dedi.

Yılmaz, arıtma tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sonuçta su olmazsa hayat olmaz, su varsa hayat vardır. Şarkışla'nın yarını da bugünden daha güzel daha iyi olacaktır. Niçin? Çünkü memba kalitesinde bir içme suyu tesis ediyoruz. Büyük bir yatırım maliyetiydi baraj ile birlikte. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren artık Şarkışla'nın içme suyunu konuşmayacağız. İçme suyu Şarkışla'nın problemi olmaktan çıktı denebilir."

Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi

Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi

Şarkışla'da yapımı devam eden su arıtma tesisinde sona gelindi

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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