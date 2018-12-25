Şarkışla'da Voleybol Turnuvası
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaymakamlığının organize ettiği Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı.
İlçedeki spor salonunda oynanan ve 2 gruptan oluşan turnuvada 8 takım mücadele edecek. B Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmada Müftülük takımı Emniyet takımını 3-0 mağlup etti.
A grubunda ise Çiçekspor takımı Oluşumspor'u 3-2 yendi.
Sporseverlerin ilgi gösterdiği turnuvanın finali 4 Ocak'ta oynanacak.
Kaynak: AA
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