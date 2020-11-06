Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenlere başarı belgesi verildi
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Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenlere başarı belgesi verildi

06.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:49
Şarkışla'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki öğretmenlere başarı belgesi verildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, pandemi sürecinde Maarif Vefa Sosyal Destek Grubu'nda gönüllü ve fedakarca görev yapan öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, pandemi sürecinde eğitim camiası olarak iyi bir sınav verdiklerini, maaş dağıtımı, fatura ödemeleri, gıda yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, maske, siperlik, dezenfektan standı üretimi ve buna benzer bir çok çalışmayı gönüllü yürüttüklerini belirtti.

Ergen, emeği geçenleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Millet olarak bu hassas günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Kaymakamımız Mehmet Erdem, bu süreçte aktif görev alan yaklaşık 55 arkadaşımızı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kaymakamımız Erdem'e teveccühünden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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