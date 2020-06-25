Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu
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Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 11 kök ve yaklaşık 5 gram kıyılmış kenevir ele geçirildi.

Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu
25.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:24

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 11 kök ve yaklaşık 5 gram kıyılmış kenevir ele geçirildi.

İlçede bir evde arama yapan polis ekipleri 11 kök, 5 gram kıyılmış kenevir, uyuşturucu içiminde kullanılan kova ve uyuşturucu içiminde kullanılan pipo ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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