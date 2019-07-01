Şarkışla'da uyuşturucu operasyonu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Narkotik suçlara yönelik çalışma yapan polis ekipleri, 59 kök Hint keneviri, 3 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kama ve 27 av fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheliye ise 3 bin 882 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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