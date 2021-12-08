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Şarkışla'da üniversite öğrencilerine ücretsiz kurs veriliyor

Şarkışla'da üniversite öğrencilerine ücretsiz kurs veriliyor
AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik KPSS ve DGS'ye hazırlık için ücretsiz kurs veriliyor.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik Kpss ve DGS'ye hazırlık için ücretsiz kurs veriliyor.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu'nda verilen kursa okulda öğrenim gören üniversite öğrencileri katılıyor.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak bir ilke imza attıklarını söyledi.

Kasım ayından itibaren düzenlenen kurslara öğrencilerin ilgi gösterdiğini belirten Balıkçıoğlu, "Matematik hocamız Önder Korkmaz'ın sayesinde kurs vermeye başladık. Öğrencilerimiz ücretsiz olarak salı günü düzenlenen kurslara katılım sağlıyor." dedi.

Öğretim görevlisi Önder Korkmaz ise öğrencilerin dönem sonunda başarılı olması için güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öğrenciler ise kendilerine bu imkanı tanıyan okul yetkililerine teşekkür etti.

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AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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