Şarkışla'da üniversite öğrencileri "terör" konusunda bilgilendirildi

ŞARKIŞLA (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüz yüze eğitime başlayan Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "terör" konusunda bilgi verdi.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu girişinde açtıkları stantlarda, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere broşür dağıttı.

Şarkışla Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten'in de hazır bulunduğu bilgilendirme faaliyetinde öğrencilere kek ve meyve suyu ikram ediliyor.

Keten ve polisler zaman zaman sohbet ettiği öğrencilere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını veriyor.