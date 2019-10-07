Şarkışla'da Ulusal Emzirme Haftası etkinlikleri

07.10.2019 17:40

Şarkışla Devlet Hastanesinde Ulusal Emzirme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

1-7 Emzirme Haftası kapsamında pediatri polikliniğinde kurulan stantlarda, anne ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konularında bilgiler verildi.

Anne ve anne adaylarına konu ile ilgili broşür ve kitapçıklar dağıtıldı.

Hastanede düzenlenen etkinliğe, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Buğra Okşaşoğlu, hastane yönetimi, görevli ebe ve hemşireler katıldı.

Okşaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bebek Dostu Hastane unvanı almış bir hastane olarak bu hafta bazı etkinlikler düzenledik. Düzenlediğimiz etkinliklerde, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri ve 6 aydan sonra ise ek gıdalara kademeli olarak başlanarak en az iki yaşına kadar emzirilmeleri konusunda, anne ve anne adaylarını bilgilendirmeye çalıştık." dedi

Kaynak: AA