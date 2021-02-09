Şarkışla'da Türk Kızılay'ın kan bağışı aracına yoğun ilgi
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Şarkışla'da Türk Kızılay'ın kan bağışı aracına yoğun ilgi

09.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:12
Şarkışla'da Türk Kızılay'ın kan bağışı aracına yoğun ilgi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kök hücre ve kan bağışına dikkati çekmek amacıyla Türk Kızılay tarafından açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kök hücre ve kan bağışına dikkati çekmek amacıyla Türk Kızılay tarafından açılan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay'ın kan bağışı aracı, Şarkışla Hükümet Konağı önünde 5 gün süreyle kök hücre ve kan bağışında bulunmak isteyenleri kabul edecek.

Bağış formlarını dolduran vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Türk Kızılay tarafından kurulan stantlarda kök hücre ve kan bağışı yaptı.

Kızılay görevlileri, stantta ayrıca kök hücre ve kan bağışının önemiyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Kızılay görevlisi Dr. Çağlar Güleç, kan bağışı aracının ilçede 5 gün süreyle bağışları kabul edeceğini belirterek, "Özellikle hastanelerde kan ve kök hücre bekleyen hastalar için bu durum çok önemli. Bu hafta sonuna kadar kan ve kök hücre bağışlarını kabul edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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