Şarkışla'da TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Cemel Beldesi'ndeki Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sergide öğrenciler, proje koordinatör öğretmeni Nuran Odabaşı öncülüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.

Okul Müdürü Cengiz Temur, açılışta yaptığı konuşmada, fuara katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Odabaşı ise sergide 42 öğrencinin hazırladığı materyallerin sergilendiğini belirterek, projede emeği geçen öğrencilerine ve kendilerine destek veren eğitim camiasına teşekkür etti.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Murat Kalkan ve Saffet Uzun, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA