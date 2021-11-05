Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı - Haberler
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Şarkışla'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Şarkışla Anadolu Fen Lisesi'ndeki açılışı, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy ve milli eğitim şube müdürleri yaptı.

Davetliler, açılışın ardından 1 yürütücü, 26 öğretmen ve 130 öğrencinin hazırladığı fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Ergen, burada yaptığı açıklamada, TÜBİTAK 4006 programlarının öğrencileri geleceğe hazırladığını söyledi.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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