Şarkışla'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.Y. (52) yönetimindeki 58 FD 489 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı karşısında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücüyle otomobilde bulunan Z.T (22), E.Y (21), M.E. (35) ve F.Y.N. (20) yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.