Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı
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Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı

Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

F.A. yönetimindeki 01 ANK 87 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Baltalar köyü yakınlarında tarlaya girdi.

Kazada sürücü ile aynı aileden H.A (36), T.E.A (8) ve E.N.A. (11) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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