Şarkışla'da trafik kazası: 4 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
F.A. yönetimindeki 01 ANK 87 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Baltalar köyü yakınlarında tarlaya girdi.
Kazada sürücü ile aynı aileden H.A (36), T.E.A (8) ve E.N.A. (11) yaralandı.
Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş