Şarkışla'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salih Yoka (43) idaresindeki 34 NL 8555 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında, Dursun Ertaş yönetimindeki 58 RC 276 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Yoka (22), Muhammet Alim ve Fatih Özdemir yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.