Şarkışla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas-Kayseri karayolunda seyreden Celal Koyuncu (29) idaresindeki 06 AD 1516 plakalı otomobil, Şarkışla Sanayi Kavşağı'nda, Mustafa Kara (68) idaresindeki 38 JF 188 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Koyuncu'nun kullandığı otomobilde bulunan Zümra (5), Zulal (5) ve Betül Koyuncu (15) yaralandı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.