Şarkışla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tuba Altuntaş Hastaoğlu (33) idaresindeki 34 KJ 8767 plakalı cip, Sivas- Kayseri karayolu Muhsin Yazıcıoğlu alt geçidi yakınında Adem Kader (41) yönetimindeki 58 AS 016 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yola fırladı, kontrolden çıkan cip de refüje çıkarak yön levhasına çarptı.

Kazada sürücüler ile Hastaoğlu'nun oğlu Atahan (9) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atahan Hastaoğlu, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Tuba Altuntaş Hastaoğlu'nun avukat olduğu ve kazanın, Gemerek ilçesinde bir duruşmaya katılmak üzere giderken meydana geldiği öğrenildi.