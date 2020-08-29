Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı
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Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.08.2020 18:46

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüp Şimşek (33) idaresindeki 38 EM 862 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Parkı karşısındaki kavşakta, Rıza Yasak (53) yönetimindeki 58 TP 769 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki Gül Kaya (64), yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: AA

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