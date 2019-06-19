Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Edip Çirkin (68) idaresindeki 58 ES 288 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu, Kazancık köyü kavşağında Nihat Özbölük, idaresindeki 34 GEU 33 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobili sürücüsü ile Kadir Budak (55) Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA