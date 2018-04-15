Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mevlüt Yurt (52) yönetimindeki 58 TA 075 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi'nde Erhan Kum'un (37) kullandığı 58 FD 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Kum ile Mevlüt Yurt'un otomobilinde bulunan kızı Merve Öztürk (22) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, Sivas'a sevk edildi.