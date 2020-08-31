Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
31.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:52
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet Koç (46) idaresindeki 58 JA 063 plakalı otomobil ile Hayri Kılıç'ın (68) kullandığı bisiklet, Esentepe Mahallesi Kaymakamlık konutu yakınlarındaki kavşakta çarpıştı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA