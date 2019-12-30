Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
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Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

30.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:06
Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhlis Kekeç idaresindeki plakasız motosiklet, İstiklal Mahallesi Sağıryolu üzerinde, Engin Şahin (40) yönetimindeki 58 FD 792 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan Kekeç, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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