Şarkışla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Murat Şimşir yönetimindeki 58 BR 137 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Hastane Kavşağında, Faruk Gözübüyük'ün kullandığı 58 AAH 503 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Hatice Şimşir (35), Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.