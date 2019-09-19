Şarkışla'da taşıma güvenliği toplantısı

19.09.2019 13:02

Şarkışla ilçesinde taşıma güvenliği toplantısı yapıldı.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem başkanlığında Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri ile öğrenci servisi şoförleri katıldı.

Toplantıda konuşan Erdem, servis araçlarında denetimlerin artacağını söyledi. Servis şoförlerine uyarıda bulunan Erdem, "Bir baba olarak sizlerden rica ediyorum, çok hassas bir iş yapıyorsunuz, yani çocukları, öğrencileri ve ülkemizin geleceğini taşıyorsunuz." dedi.

Araçların donanımlarının tam olmasını isteyen Erdem, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarına, şartnamelere riayet edelim. Sıkıntılar olursa bunu idareyle paylaşalım, idarenin aşamadığı sorunlar olursa gelin beraber bakalım. Allah sizlere, bizlere kazasız belasız bir yıl nasip etsin. İnşallah, annelerinden, babalarından aldığınız o güzel emanetleri her gün kazasız belasız tekrar yerlerine teslim etmeyi Allah sizlere nasip etsin."

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığından gelen görevliler de servis araçları ve sürücülerde aranan vasıflar ile ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA