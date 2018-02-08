Şarkışla'da "Su Hayattır" Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "Su Hayattır" toplantısı yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonunda gerçekleşen toplantıya, Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda, çiftçilere tarımsal destekleme, tarla içi sulama ve suyun tasarruflu kullanılması anlatıldı.