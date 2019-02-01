Şarkışla'da Soruşturma Teknikleri Kursu Düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, soruşturma teknikleri kursu düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kursa Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinden Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürlerinden oluşan 30 idareci katıldı.

Kursta, Sivas İl Maarif Müfettişi Ebubekir Yıldız, kursiyerlere soruşturma teknikleri konusunda bilgi verdi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'in de katıldığı kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: AA