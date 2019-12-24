Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi
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Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.

24.12.2019 01:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:55

'ın ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.

köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı.

Fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi
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