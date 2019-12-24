: Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi

24.12.2019 01:53 | Son Güncelleme: 24.12.2019 01:55

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.

Hüyük köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı.

Fabrikada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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