Şarkışla'da şiddetli rüzgar fabrikaya zarar verdi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar bir fabrikanın kulübesi ve çimento silosunu uçurdu.
Hüyük köyü yolu üzerinde bulunan ve beton imalatı yapan bir fabrikanın kulübesi şiddetli rüzgar nedeniyle yola savrulurken çimento silosu da devrildi.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kulübeyi yoldan iş makinesi yardımıyla kaldırdı.
Fabrikada maddi hasar oluştu.