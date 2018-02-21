Şarkışla'da Servis Şoförlerine Eğitim Verildi
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde servis şoförlerine nezaket, saygı, empati ve trafik kuralları eğitimi veriliyor.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde servis şoförlerine nezaket, saygı, empati ve trafik kuralları eğitimi veriliyor.
Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezi tarafından ilçede taşımacılık yapan servis şoförlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla 30 saatlik nezaket, saygı, empati ve trafik kuralları eğitimi veriliyor. Eğitim sonunda başarılı plan kursiyerlere 'Servis Araç Sürücüleri Eğitimi' sertifikası verilecek.
Kültür Merkezi Müdürü Ertan Aydemir yılbaşından itibaren belge sahibi olmayan servis şoförleri okul servisi ve taşımacılık yapamayacağını söyledi. - SİVAS