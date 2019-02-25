Şarkışla'da "Seçim Güvenliği" Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Seçim Güvenliği" toplantısı gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde Kaymakam Akif Pektaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yusuf Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Uludağ, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile muhtar adayları katıldı.

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ilçe ve köylerde, kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesi ile oyunu kullanması için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Pektaş, jandarma ve emniyet birimlerinin seçim sürecince gerekli önlemleri alacaklarını aktararak, bu süreç içerisinde adayların da kendilerine güvenlik konusunda yardımcı olmalarını beklediklerini söyledi.

Soru cevap bölümünde adaylara uyarıda bulunan Pektaş, seçim çalışmalarında propaganda amacıyla cadde ve sokaklara pankart, döviz ve afiş asan muhtar adayları hakkında cezai işlem yapılacağını belirtti.

Pektaş, adayların sadece el ilanı dağıtabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA