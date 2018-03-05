Şarkışla'da Polislere Eğitim
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, polislere yönelik 'Toplumsal Olaylara Karşı Müdahale' eğitimi verildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, polislere yönelik 'Toplumsal Olaylara Karşı Müdahale' eğitimi verildi.
Seyfettin Soysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime Şarkışla Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan polisler katıldı.
Şarkışla Emniyet Müdürlüğü'nde görevli başpolis Birol Karaca ve polis memuru Yusuf Kiriş, slaytlar eşliğinde toplumsal olaylara nasıl müdahale edileceği konusunu anlattı.
Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimin 2 hafta süreyle devam edeceği öğrenildi.